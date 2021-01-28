СМИ: Аллегри подписал предконтрактное соглашение с «Ромой»

Бывший тренер «Ювентуса» и «Милана»заключил с руководствомпредконтрактное соглашение, по которому он приступит к работе в роли главного тренера римской команды со следующего сезона.

Как утверждает Calciomercato, Аллегри уже подписал предварительный контракт на два года с опцией продления еще на один сезон.

Заработная плата специалиста будет немного выше, чем у нынешнего тренера «Ромы» Паулу Фонсеки сейчас, но ниже, чем та, которая у него была в «Ювентусе» (7 миллионов) и будет составлять приблизительно 4,5 миллионов евро за сезон.

Это соглашение сможет вступить в силу только в том случае, если римляне отберутся в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне «Рома» выступает в Лиге Европы, в которой на групповой стадии заняла первое место в квартете A. В 1/16 финала Лиги Европы «Рома» сыграет с португальской «Брагой».

В Серии А римляне на данный момент занимают 3-е место, набрав 37 очков в 19 матчах, отставая от лидирующего «Милана» на 6 очков.