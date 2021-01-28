«Ахмат» — «Войводина»: счет матча 1:1, обзор голов

Грозненскийсыграл вничью с сербской(1:1) в товарищеском матче на тренировочном сборе.

Команды обменялись голами во втором тайме, реализовав стандарты. Зоран Нижич открыл счёт после подачи с углового, а сербская команда — после розыгрыша штрафного удара.

В концовке встречи «Ахмат» мог вырвать победу, но Берише не удалось забить с пенальти.

Товарищеский матч «Ахмат» (Россия) — «Войводина» (Сербия) — 1:1 (0:0) Гол «Ахмата»: Нижич, 49 (1:0)«Ахмат»: Мелихов, Быстров, Пуцко, Нижич, Богосавац, Швец, Тимофеев, Полярус, Бериша, Мелкадзе (Кадыров А. 87), Алмаши (Иналкаев, 80)

Напомним, ранее 28 января «Ахмат» также сыграл вничью против «Шкупи» (1:1).

3 февраля грозненцы проведут встречу против «Кызыл-Жара».