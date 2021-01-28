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    «Ахмат» сыграл вничью с «Войводиной»

    «Ахмат» — «Войводина»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с сербской «Войводиной» (1:1) в товарищеском матче на тренировочном сборе.

    «Ахмат»
    «Ахмат»

    Команды обменялись голами во втором тайме, реализовав стандарты. Зоран Нижич открыл счёт после подачи с углового, а сербская команда — после розыгрыша штрафного удара.

    В концовке встречи «Ахмат» мог вырвать победу, но Берише не удалось забить с пенальти.

    Товарищеский матч
    «Ахмат» (Россия) — «Войводина» (Сербия) — 1:1 (0:0)
    Гол «Ахмата»: Нижич, 49 (1:0)«Ахмат»: Мелихов, Быстров, Пуцко, Нижич, Богосавац, Швец, Тимофеев, Полярус, Бериша, Мелкадзе (Кадыров А. 87), Алмаши (Иналкаев, 80)

    Напомним, ранее 28 января «Ахмат» также сыграл вничью против «Шкупи» (1:1).

    3 февраля грозненцы проведут встречу против «Кызыл-Жара».

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