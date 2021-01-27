Суонси — Брентфорд: смотреть онлайн, прямая трансляция 27.01.2021

В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Брентфорд» — «Суонси» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Суонси» — «Брентфорд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 4.80.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Брентфорд»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Суонси — Брентфорд.

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