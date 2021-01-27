Мидлсбро — Ротерхэм Юнайтед: смотреть онлайн трансляцию 27.01.2021

В 22:00 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Ротерхэм Юнайтед» — «Мидлсбро» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Мидлсбро» — «Ротерхэм Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Мидлсбро»).

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