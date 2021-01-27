Лорьян — Дижон: смотреть онлайн, прямая трансляция 27.01.2021

Последний матч между собой: «Дижон» — «Лорьян» 0:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лорьян» — «Дижон». Коэффициент ставки — 1.65.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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