«Локомотив» — «Эстерсунд»: счет матча 3:1, обзор голов

одержал победу надв товарищеском матче на зимнем сборе.

Встреча, которая прошла в испанской Марбелье, завершилась со счетом 3:1.

У «железнодорожников» отличились Мурило и Антонио Эдер, также им помог автогол Эйрика Хаугана.

В составе шведской команды точный удар нанес Блэр Тарготт. Он же не реализовал пенальти на 57-й минуте.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Локомотив — Эстерсунд 3:1 Голы: 0:1 Nebiyou Perry (4'), 1:1 Eirik Haugan (автогол) (41'), 2:1 Мурило Серкейра (85'), 3:1 Эдер (90')

Московская команда будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона до 15 февраля.