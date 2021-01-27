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    «Локомотив» одержал победу над «Эстерсундом»

    «Локомотив» — «Эстерсунд»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Локомотив Футбол России
    «Локомотив» одержал победу над «Эстерсундом» в товарищеском матче на зимнем сборе.

    Футболисты «Локомотива»
    Футболисты «Локомотива»

    Встреча, которая прошла в испанской Марбелье, завершилась со счетом 3:1.

    У «железнодорожников» отличились Мурило и Антонио Эдер, также им помог автогол Эйрика Хаугана.

    В составе шведской команды точный удар нанес Блэр Тарготт. Он же не реализовал пенальти на 57-й минуте.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Локомотив — Эстерсунд 3:1
    Голы: 0:1 Nebiyou Perry (4'), 1:1 Eirik Haugan (автогол) (41'), 2:1 Мурило Серкейра (85'), 3:1 Эдер (90')

    Московская команда будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона до 15 февраля.

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