«Локомотив» — «Эстерсунд»: счет матча 3:1, обзор голов

Футболисты «Локомотива»
ФК «Локомотив»
Встреча, которая прошла в испанской Марбелье, завершилась со счетом 3:1.
У «железнодорожников» отличились Мурило и Антонио Эдер, также им помог автогол Эйрика Хаугана.
В составе шведской команды точный удар нанес Блэр Тарготт. Он же не реализовал пенальти на 57-й минуте.
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Локомотив — Эстерсунд 3:1
Голы: 0:1 Nebiyou Perry (4'), 1:1 Eirik Haugan (автогол) (41'), 2:1 Мурило Серкейра (85'), 3:1 Эдер (90')
Московская команда будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона до 15 февраля.