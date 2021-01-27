ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп«Ливерпуль»: с чем связан кризис, и как его решить
  • 18:05
    • Роналду пропустит матч против СПАЛа
  • 15:19
    • «Арсенал» арендовал полузащитника «Реала»
  • 15:07
    • Куклина завоевала бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы
  • 13:40
    • «Анжи» должен получить солидарные выплаты за трансфер Кокорина в «Фиорентину»
  • 13:30
    • Кварахцелия может перейти в «Наполи»
    Все новости спорта

    Челси — Вулверхэмптон: смотреть онлайн трансляцию 27.01.2021

    Челси — Вулверхэмптон: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

    Футбол АПЛ Футбол Англии Челси Вулверхэмптон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 21:00 начнётся прямая трансляция матча «Челси» — «Вулверхэмптон» в английской Премьер-лиге.

  • $25
    • Бонус + ТВ-трансляцииИграть!

    Последний матч между собой: «Вулверхэмптон» — «Челси» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Челси» — «Вулверхэмптон». Коэффициент ставки — 1.62.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Вулверхэмптон».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Где «Аталанта», там и голы!
  • «Аталанта» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» разгромить худшую команду АПЛ?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Сможет ли «Барса» пройти дерзкий «Райо»?
  • «Райо Вальекано» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.73
  • Экспресс дня 27 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ювентус — СПАЛ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Эвертон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Гремио — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Спарта Роттердам — Твенте
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры