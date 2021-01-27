Брайтон энд Хоув Альбион — Фулхэм: смотреть онлайн, прямая трансляция 27.01.2021

В 22:30 начнётся прямая трансляция матчав английской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Фулхэм».

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