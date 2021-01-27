Богемианс 1905 — Опава: смотреть онлайн трансляцию 27.01.2021

В 18:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Высшей лиге Чехии.

Последний матч между собой: «Опава» — «Богемианс 1905» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Богемианс 1905»).

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