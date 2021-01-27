Бёрнли — Астон Вилла: смотреть онлайн трансляцию 27.01.2021

В 21:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Бёрнли» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Астон Вилла»).

Календарь и таблица АПЛ

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Астон Вилла».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.