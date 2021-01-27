Барнсли — Кардифф Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция 27.01.2021

В 22:00 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Кардифф Сити» — «Барнсли» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барнсли» — «Кардифф Сити». Коэффициент ставки — 2.25.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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