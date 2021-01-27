Атлетико Минейро — Сантос: прямая трансляция матча 27.01.2021, где смотреть онлайн

В 02:00 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Сантос» — «Атлетико Минейро» 3:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Сантос» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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