Саутгемптон — Арсенал Лондон: прямая трансляция матча 26.01.2021, где смотреть онлайн

В 23:15 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Саутгемптон» — «Арсенал Лондон» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Саутгемптон» — «Арсенал Лондон» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.66.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Арсенал Лондон»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Арсенал Лондон».

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