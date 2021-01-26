ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельОт Лэмпарда к Тухелю. Какие задачи предстоит решить новому наставнику «Челси»
  • 19:36
    • «Металлург» продлил победную серию до пяти матчей
  • 19:20
    • Большунов рассказал о столкновении с Мяки
  • 18:34
    • Месси начал учить французский язык
  • 18:01
    • «Беневенто» договорился с ЦСКА об аренде нападающего
  • 16:22
    • Madden NFL 21 станет доступна на Google Stadia
    Все новости спорта

    Ньюкасл — Лидс смотреть онлайн трансляцию 26.01.2021

    Ньюкасл — Лидс: онлайн-трансляция матча начнется в 21:00

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Лидс Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 21:00 начнётся прямая трансляция матча «Ньюкасл» — «Лидс» в английской футбольной Премьер-лиге.

  • $25
    • Бонус + ТВ-трансляцииИграть!

    Последний матч между собой: «Лидс» — «Ньюкасл» 5:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Лидс». Коэффициент ставки — 1.89.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Лидс»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл» — «Лидс».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 25$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Какой миланский клуб выйдет в полуфинал Кубка Италии?
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Пройдет ли «Бетис» «Реал Сосьедад» в Кубке Испании?
  • «Бетис» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Обыграет ли «Саутгемптон» второй раз подряд «канониров»?
  • «Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 26 января
  • Сегодня в 23:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Ванкувер — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  3.73
  • Экспресс дня 27 января
  • Завтра в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры