Ньюкасл — Лидс смотреть онлайн трансляцию 26.01.2021

Последний матч между собой: «Лидс» — «Ньюкасл» 5:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ньюкасл» — «Лидс». Коэффициент ставки — 1.89.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Лидс»).
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