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    Кузяев: Ради переезда в Европу был готов на понижение зарплаты

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    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, почему так и не перешел в один из европейских клубов.

    Далер Кузяев
    Далер Кузяев

    «Не скрою, у меня было желание попробовать себя в одном из топ-5 европейских чемпионатов, велась в этом направлении некая работа. Мы попробовали привлечь посредников в надежде на помощь, но не сложилось. Я готов был пойти на понижение зарплаты, хотелось изучить другой язык, поиграть в другой атмосфере, испытать себя. В английском чемпионате пошел бы в любой клуб. В других лигах нужно было понимать больше деталей: что за команда, на каком она месте, чего от меня хочет тренер, на какой позиции собираются задействовать.

    Разговоров было много. То та команда якобы хочет, то эта. Когда же мы просили подтвердить интерес бумагой или поговорить со спортивным директором, находились какие-то причины, чтобы этого не делать. Реальных предложений, наверное, было три-четыре, когда дошло до представителей клубов.

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    • Может, сыграло роль, что меня не до конца знали, но причин было больше. И лимит на иностранцев без паспорта ЕС, как в Испании и Италии. И люди, которые вмешивались в процесс. Многие предлагали меня в разные команды, хотя я с этими людьми даже не был знаком и не просил их помогать. Мне писали, отцу, просили авторизацию для ведения переговоров. Я спрашивал: "Вы кто такие?" Поняли, что появился бесплатный игрок, захотели заработать, вот и вмешивались в процесс, что тоже не сыграло на руку.

    Что касается денег, многие, кто с нами вел переговоры, соглашались, что у нас вполне адекватные условия. На переговоры я не ездил, все дистанционно решали. Все было закрыто», — приводит слова Кузяева «Спорт день за днем».

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