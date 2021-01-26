Фомин: Выбрал ориентиром Бускетса, похож на него по антропометрии

Полузащитник «Динамо»признался, что ему нравится чемпионат Испании и рассказал о мечтах попробовать себя за рубежом.

«Предложения из каких европейских клубов я бы рассмотрел? Сейчас полностью сфокусирован на "Динамо".

Надо помочь команде и самому продолжать развиваться. Но думаю, многие мечтают в будущем попробовать себя за рубежом.

Если гипотетически выбирать чемпионат, то испанский мне нравится на данный момент больше всего.

Больше всего импонирует игра на поле Серхио Бускетса. Он выиграл с "Барселоной" и со сборной Испании все что только можно, при этом он не выделяется какими-то особыми антропометрическими данными.

Он играет за счет головы, выбора позиции и техники. Наверное, я чем-то похож на него по антропометрии, поэтому выбрал его ориентиром», — приводит слова Фомина пресс-служба московского клуба.

В текущем сезоне 23-летний Фомин провел 20 матчей, забил три гола и сделал три результативные передачи. Россиянин перешел в «Динамо» в августе прошлого года из «Уфы».