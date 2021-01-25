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    Уиком Уондерерс — Тоттенхэм смотреть онлайн трансляцию 25.01.2021

    Уиком Уондерерс — Тоттенхэм: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Тоттенхэм
    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Уиком Уондерерс» — «Тоттенхэм» в кубке Англии по футболу.

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    Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Уиком Уондерерс» 4:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уиком Уондерерс» — «Тоттенхэм». Коэффициент ставки — 1.71.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Тоттенхэм»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Уиком Уондерерс» — «Тоттенхэм».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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