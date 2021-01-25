Уиком Уондерерс — Тоттенхэм смотреть онлайн трансляцию 25.01.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав кубке Англии по футболу.

Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Уиком Уондерерс» 4:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уиком Уондерерс» — «Тоттенхэм». Коэффициент ставки — 1.71.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Тоттенхэм»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Уиком Уондерерс» — «Тоттенхэм».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.