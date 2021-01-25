Хинкель: Довольны тем, как прошел первый сбор «Спартака»

Помощник главного тренера «Спартака»оценил итоги первого сбора команды в ОАЭ, который завершился 24 января.

«Мы очень довольны тем, как прошел первый сбор "Спартака". У нас нет травм, команда тренировалась отлично и крайне усердно.

У нас были хорошие тяжелые тренировки, мы провели неплохую работу над "физикой", тренировались в зале и много бегали — все это входило в наши планы.

Парни работали очень качественно, они были в хорошей форме после отпуска, так что мы крайне удовлетворены.

Первый сбор без товарищеских матчей — это наша философия, у нас уже есть опыт такого планирования. Такого же мнения придерживаются наши тренеры по физподготовке.

В прошлом году мы делали то же самое. Мы готовим команду к играм. Если начнем сбор с матчей, то есть риск получить травму.

Сейчас парни готовы физически, и мы готовы проводить товарищеские матчи, а на тренировках делать акцент на тактику», — сказал Хинкель клубной пресс-службе.

Второй сбор красно-белых пройдет также в ОАЭ, он стартует 28 января и продлится до 8 февраля.

После 19 туров РПЛ москвичи идут на третьем месте в таблице, набрав 35 очков.