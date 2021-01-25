Где смотреть Флуминенсе — Ботафого: во сколько прямая трансляция матча в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) 25.01.2021

В 02:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч между собой: «Ботафого» — «Флуминенсе» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ботафого»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Флуминенсе» — «Ботафого».

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