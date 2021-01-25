Атлетик — Хетафе: прямая трансляция матча 25.01.2021, где смотреть онлайн

В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матчав Ла Лиге.

Последний матч между собой: «Хетафе» — «Атлетик» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетик» — «Хетафе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Атлетик»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Атлетик — Хетафе.

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