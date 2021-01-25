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    Атлетик — Хетафе: прямая трансляция матча 25.01.2021, где смотреть онлайн

    Атлетик — Хетафе: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Примера (Ла Лига) Атлетик Хетафе Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Атлетик» — «Хетафе» в Ла Лиге.

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    Последний матч между собой: «Хетафе» — «Атлетик» 1:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетик» — «Хетафе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.83.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Атлетик»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Атлетик — Хетафе.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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