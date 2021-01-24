Верона — Наполи: смотреть онлайн, прямая трансляция 24.01.2021

В 17:00 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Верона» — «Наполи» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Верона» — «Наполи». Коэффициент ставки — 1.70.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Наполи»).

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