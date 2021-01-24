Васко да Гама — Атлетико Минейро: смотреть онлайн, прямая трансляция 24.01.2021

В 03:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Атлетико Минейро» — «Васко да Гама» 4:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Васко да Гама» — «Атлетико Минейро» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.77.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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