Шварц: На первом сборе «Динамо» сделало шаг вперед

Главный тренер «Динамо»подвел итоги первого зимнего сбора команды.

«В первый день у нас было общее собрание, на котором мы определили цели и важные моменты для сборов.

Во-первых, физическая форма футболистов — в течение пяти недель важно, чтобы они набрали хорошие кондиции.

Во-вторых, наши игровые идеи и принципы. В-третьих, мы проведем пять недель в отеле, и для нас важно взаимодействие внутри команды, важно, как мы развиваемся и растем как коллектив.

Мы определенно сделали шаг вперед. У нас были интенсивные тренировки, ребята постепенно начинают набирать нужную физическую форму.

Внутри коллектива у нас очень хорошая атмосфера», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.