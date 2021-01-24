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    Шварц: На первом сборе «Динамо» сделало шаг вперед

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    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги первого зимнего сбора команды.

    Сандро Шварц
    Сандро Шварц

    «В первый день у нас было общее собрание, на котором мы определили цели и важные моменты для сборов.

    Во-первых, физическая форма футболистов — в течение пяти недель важно, чтобы они набрали хорошие кондиции.

    Во-вторых, наши игровые идеи и принципы. В-третьих, мы проведем пять недель в отеле, и для нас важно взаимодействие внутри команды, важно, как мы развиваемся и растем как коллектив.

    Мы определенно сделали шаг вперед. У нас были интенсивные тренировки, ребята постепенно начинают набирать нужную физическую форму.

    Внутри коллектива у нас очень хорошая атмосфера», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.

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