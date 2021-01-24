Шальке 04 — Бавария: смотреть онлайн, прямая трансляция 24.01.2021

В 17:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Бавария» — «Шальке 04» 8:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шальке 04» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.57.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Бавария»).

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