Сент-Этьен — Лион смотреть онлайн трансляцию 24.01.2021

В 23:00 начнётся прямая трансляция матчав Лиге 1.

Последний матч между собой: «Лион» — «Сент-Этьен» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сент-Этьен» — «Лион» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.67.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Лион»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Сент-Этьен» — «Лион».

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