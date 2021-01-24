Сельта — Эйбар: смотреть онлайн, прямая трансляция 24.01.2021

Последний матч между собой: «Эйбар» — «Сельта» 0:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сельта» — «Эйбар». Коэффициент ставки — 3.45.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Эйбар»).
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