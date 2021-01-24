Ренн — Лилль: смотреть онлайн, прямая трансляция 24.01.2021

Последний матч между собой: «Лилль» — «Ренн» 1:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ренн» — «Лилль». Коэффициент ставки — 1.78.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Лилль»).
Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ренн — Лилль.
Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.