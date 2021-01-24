Парма — Сампдория смотреть онлайн трансляцию 24.01.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Италии по футболу.

Последний матч между собой: «Парма» — «Сампдория» 2:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Парма» — «Сампдория». Коэффициент ставки — 2.90.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Сампдория»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Парма» — «Сампдория».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.