Где смотреть Осасуна — Гранада: во сколько прямая трансляция матча в Ла Лиге 24.01.2021

В 16:00 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Гранада» — «Осасуна» 2:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Осасуна» — «Гранада» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.20.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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