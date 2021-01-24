Манчестер Юнайтед — Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая трансляция 24.01.2021

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 0:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Коэффициент ставки — 1.85.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ливерпуль»).
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