Лацио — Сассуоло: смотреть онлайн, прямая трансляция 24.01.2021

В 20:00 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Лацио» — «Сассуоло» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лацио» — «Сассуоло». Коэффициент ставки — 1.65.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Лацио»).

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