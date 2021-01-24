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    Лацио — Сассуоло: смотреть онлайн, прямая трансляция 24.01.2021

    Лацио — Сассуоло: онлайн-трансляция матча начнется в 20:00

    Футбол Серия A Лацио Сассуоло Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 20:00 в Серии А начнётся матч «Лацио» — «Сассуоло».

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    Последний матч между собой: «Лацио» — «Сассуоло» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лацио» — «Сассуоло». Коэффициент ставки — 1.65.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Лацио»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Лацио» — «Сассуоло».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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