Где смотреть Коньяспор — Антальяспор: во сколько прямая трансляция матча в турецской футбольной Суперлиге 24.01.2021

В 13:30 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Антальяспор» — «Коньяспор» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Антальяспор»).

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