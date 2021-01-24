Где смотреть Ювентус — Болонья: во сколько прямая трансляция матча в Серии А 24.01.2021

В 14:30 в Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Болонья» — «Ювентус» 0:2 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ювентус» — «Болонья». Коэффициент ставки — 2.65.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Ювентус»).

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