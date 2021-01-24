Эльче — Барселона: смотреть онлайн, прямая трансляция 24.01.2021

В 18:15 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Эльче» — «Барселона» 0:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эльче» — «Барселона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.64.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Эльче»).

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