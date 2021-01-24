Челси — Лутон Таун: смотреть онлайн, прямая трансляция 24.01.2021

В 15:00 в кубке Англии по футболу начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Лутон Таун» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.10.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Челси»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Лутон Таун».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.