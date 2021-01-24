Где смотреть Брентфорд — Лестер: во сколько прямая трансляция матча в кубке Англии по футболу 24.01.2021

В 17:30 в кубке Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Брентфорд» — «Лестер» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брентфорд» — «Лестер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Лестер»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Лестер».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.