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    Где смотреть Бордо — Анже: во сколько прямая трансляция матча во французской Лиге 1 24.01.2021

    Бордо — Анже: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Футбол Лига 1 Бордо Анже Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 15:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «Бордо» — «Анже».

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    Последний матч между собой: «Анже» — «Бордо» 0:2 (полная статистика встреч).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бордо» — «Анже». Коэффициент ставки — 2.28.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Бордо — Анже.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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