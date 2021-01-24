Где смотреть Бордо — Анже: во сколько прямая трансляция матча во французской Лиге 1 24.01.2021

Последний матч между собой: «Анже» — «Бордо» 0:2 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бордо» — «Анже». Коэффициент ставки — 2.28.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.
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