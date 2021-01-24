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    Бабаев: Пока изменения в тренировочном процессе ЦСКА настраивают на оптимистичный лад

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что изменения в тренерском штабе пошли красно-синим на пользу.

    Роман Бабаев
    Роман Бабаев

    В конце декабря клуб объявил об уходе Виктора Онопко и Сергея Овчинникова, которые трудились в тренерском штабе красно-синих.

    «Не буду скрывать, изменения произошли существенные, в первую очередь это касается функциональной подготовки.

    Ни для кого не секрет, что в команду пришел новый специалист, Райланд Морганс, который долгое время работал в Англии — в "Эвертоне", в "Ливерпуле", имеет очень большой опыт.

    Пока изменения в тренировочном процессе настраивают на оптимистичный лад. Подготовка изменилась кардинально. Я не говорю, плохо это или хорошо, но она другая.

    Стало меньше аэробной работы, "беготни", как ее называют футболисты, потому что очень ее не любят.

    Больше работы интенсивной, в анаэробном режиме. Пока все интересно и, хочется надеяться, эффективно.

    Если мы увидим человека, который способен усилить наш клуб и непосредственно селекционный отдел, и будем понимать, что он мыслит в том же направлении, что и мы, придерживается принципов, которые приняты у нас, почему бы и нет?

    Райланд — действительно очень высококвалифицированный тренер, он абсолютно гармонично вписался в нашу команду как с точки зрения человеческих качеств, так и в плане своего профессионального уровня, работоспособности.

    Повторюсь, пока не могу сказать, будет ли лучше или хуже, чем до этого. Паулино Гранеро верой и правдой работал в нашем клубе, мы выигрывали чемпионство, и не один раз, но сейчас что-то изменилось.

    Футбол не стоит на месте, появляются новые методики, технологии. Нам было любопытно поработать со специалистом, представляющим сильнейшую лигу на планете, английскую.

    Опыт работы с Клоппом, с Гаретом Бэйлом, безусловно, чего-то да стоит. Это не только мое мнение, но и главного тренера, и футболистов.

    Дмитрий Крамаренко — человек нам хорошо известный, играл за ПФК ЦСКА, работал в детско-юношеской академии — в частности, непосредственно с Торопом.

    Вопрос был непростой, немаловажным здесь было мнение Игоря Акинфеева. Первые дни пока обнадеживают, работа дается хорошая, интересная», — приводит слова Бабаева клубная пресс-служба.

    После первой части чемпионата России ЦСКА расположился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, отстав от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

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