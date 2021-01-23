Суонси — Ноттингем Форест: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.01.2021

В 18:00 в кубке Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Ноттингем Форест» — «Суонси» 0:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Суонси» — «Ноттингем Форест». Коэффициент ставки — 1.58.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Суонси»).

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