Шеффилд Юнайтед — Плимут Аргайл: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.01.2021

Последний матч между собой: «Шеффилд Юнайтед» — «Плимут Аргайл» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Шеффилд Юнайтед»).
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