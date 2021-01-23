Севилья — Кадис: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.01.2021

В 18:15 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Кадис» — «Севилья» 1:3 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Севилья» — «Кадис» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:1 (победит «Севилья»).

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