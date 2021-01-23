Рома — Специя: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.01.2021

В 17:00 в чемпионате Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Рома» — «Специя» 2:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рома» — «Специя». Коэффициент ставки — 1.97.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Рома»).

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