Где смотреть Реал Сосьедад — Бетис: во сколько прямая трансляция матча в испанской Примере 23.01.2021

В 20:30 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Бетис» — «Реал Сосьедад» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Бетис». Коэффициент ставки — 1.70.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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