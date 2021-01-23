ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Дортмунд» не выигрывает уже три матча«Гладбах» поставил под вопрос выход «Дортмунда» в ЛЧ
  • 18:57
    • «Рома» вырвала победу у «Специи»
  • 18:46
    • Французские биатлонисты выиграли эстафету в Антерсельве, Россия — третья
  • 17:05
    • «Арсенал» вылетел из Кубка Англии
  • 16:48
    • Елистратов завоевал золото чемпионата Европы по шорт-треку
  • 16:35
    • Норвежцы заняли весь пьедестал в скиатлоне на этапе КМ в Лахти
    Все новости спорта

    Где смотреть Реал Сосьедад — Бетис: во сколько прямая трансляция матча в испанской Примере 23.01.2021

    Реал Сосьедад — Бетис: онлайн-трансляция матча начнется в 20:30

    Футбол Примера (Ла Лига) Реал Сосьедад Бетис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 20:30 в испанской Примере начнётся матч «Реал Сосьедад» — «Бетис».

  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!

    Последний матч между собой: «Бетис» — «Реал Сосьедад» 0:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Бетис». Коэффициент ставки — 1.70.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» — «Бетис».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Милан» выиграть у «Аталанты»?
  • «Милан» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Побег из плена
  • Порье — Макгрегор. Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Манчестер Сити» устроит погром команде из четвертого дивизиона?
  • «Челтнэм Таун» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.48
  • Экспресс дня 23 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Порье — Макгрегор
  • Прочие
  • Завтра в 08:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Челтнэм Таун — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Алавес — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Калгари — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры