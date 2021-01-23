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    Монако — Марсель: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.01.2021

    Монако — Марсель: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Лига 1 Монако Марсель Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 23:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч «Монако» — «Марсель».

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    Последний матч между собой: «Марсель» — «Монако» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монако» — «Марсель». Коэффициент ставки — 1.84.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Монако» — «Марсель».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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