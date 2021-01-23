Монако — Марсель: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.01.2021

В 23:00 в чемпионате Франции по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Марсель» — «Монако» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Монако» — «Марсель». Коэффициент ставки — 1.84.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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