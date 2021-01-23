Где смотреть Милан — Аталанта: во сколько прямая трансляция матча в итальянской Серии А 23.01.2021

В 20:00 в итальянской Серии А начнётся матч

Последний матч между собой: «Милан» — «Аталанта» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Милан» — «Аталанта». Коэффициент ставки — 2.05.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Аталанта»).

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