Где смотреть Милан — Аталанта: во сколько прямая трансляция матча в итальянской Серии А 23.01.2021

Последний матч между собой: «Милан» — «Аталанта» 1:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Милан» — «Аталанта». Коэффициент ставки — 2.05.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Аталанта»).
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