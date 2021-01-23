Майнц — РБ Лейпциг: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.01.2021

В 17:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Майнц» 3:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Майнц» — «РБ Лейпциг» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.70.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «РБ Лейпциг»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Майнц — РБ Лейпциг.

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