Где смотреть Истанбул Башакшехир — Ризеспор: во сколько прямая трансляция матча в турецской футбольной Суперлиге 23.01.2021

Последний матч между собой: «Ризеспор» — «Истанбул Башакшехир» 1:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ризеспор»).
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