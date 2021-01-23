Где смотреть Истанбул Башакшехир — Ризеспор: во сколько прямая трансляция матча в турецской футбольной Суперлиге 23.01.2021

В 19:00 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Ризеспор» — «Истанбул Башакшехир» 1:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Ризеспор»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Истанбул Башакшехир» — «Ризеспор».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.