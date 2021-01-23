Где смотреть Герта — Вердер: во сколько прямая трансляция матча в футбольной Бундеслиге 23.01.2021

В 20:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Вердер» — «Герта» 1:4 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Герта» — «Вердер» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.50.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Герта»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Герта» — «Вердер».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.