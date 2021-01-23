Фрайбург — Штутгарт: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.01.2021

В 17:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Штутгарт» — «Фрайбург» 1:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фрайбург» — «Штутгарт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.94.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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