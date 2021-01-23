ЦСКА разгромил сборную испанских свободных агентов

Красно-синие смогли забить своим оппонентам семь безответных голов, шесть из которых были забиты в первой половине.
Авторами голов стали Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Ильзат Ахметов, Арнор Сигрудссон, Никола Влашич, Алан Дзагоев и Илья Шкурин.
Товарищеский матч
ЦСКА — Сборная свободных агентов — 7:0 (6:0)
Голы: Чалов, 6, Магнуссон, 14, Ахметов, 22, Сигурдссон, 33, Влашич, 39, с пенальти, Дзагоев, 45, Шкурин, 87ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Дзагоев, Сигурдссон, Влашич, Тикнизян, Чалов. 2-й тайм: Тороп, Васин, Котин, Карпов, Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков, Яковлев, Эджуке, Гайч, Шкурин
Подопечные Виктора Гончаренко занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России.