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    ЦСКА разгромил сборную испанских свободных агентов

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    Московский ЦСКА уверенно обыграл Сборную свободных агентов (7:0) в контрольном матче на тренировочном сборе в Испании.

    Красно-синие смогли забить своим оппонентам семь безответных голов, шесть из которых были забиты в первой половине.

    Авторами голов стали Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Ильзат Ахметов, Арнор Сигрудссон, Никола Влашич, Алан Дзагоев и Илья Шкурин.

    Товарищеский матч
    ЦСКА — Сборная свободных агентов — 7:0 (6:0)
    Голы: Чалов, 6, Магнуссон, 14, Ахметов, 22, Сигурдссон, 33, Влашич, 39, с пенальти, Дзагоев, 45, Шкурин, 87ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Ахметов, Дзагоев, Сигурдссон, Влашич, Тикнизян, Чалов. 2-й тайм: Тороп, Васин, Котин, Карпов, Зайнутдинов, Марадишвили, Обляков, Яковлев, Эджуке, Гайч, Шкурин

    Подопечные Виктора Гончаренко занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

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